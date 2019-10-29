В Томпонском районе отец пытался задушить свою дочь

СЕГОДНЯ 05:35 2019-10-29T05:35:45+03:00

Перед этим изверг избил ребенка

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Прокуратура Томпонского района Якутии проверила соблюдение законодательства, регулирующего вопросы защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Мужчина пытался задушить свою несовершеннолетнюю дочь.

Инцидент произошел в сентябре. Гражданин Н. избил свою дочь, при этом пытаясь ее задушить. Ребенку оказали медицинскую помощь, а о факте причинения телесных повреждений больница сообщила прокуратуре района.

На жестокого отца заведено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ – угроза убийством. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.

Из-за угрозы жизни и здоровью ребенка изъяли из семьи, а мужчину ограничили в родительских правах.

ИСТОЧНИК KP.RU