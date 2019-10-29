2019-10-29T05:35:45+03:00
Происшествия

В Томпонском районе отец пытался задушить свою дочь

Перед этим изверг избил ребенка
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Прокуратура Томпонского района Якутии проверила соблюдение законодательства, регулирующего вопросы защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Мужчина пытался задушить свою несовершеннолетнюю дочь.

Инцидент произошел в сентябре. Гражданин Н. избил свою дочь, при этом пытаясь ее задушить. Ребенку оказали медицинскую помощь, а о факте причинения телесных повреждений больница сообщила прокуратуре района.

На жестокого отца заведено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ – угроза убийством. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.

Из-за угрозы жизни и здоровью ребенка изъяли из семьи, а мужчину ограничили в родительских правах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсия для коррупционера: в Среднеколымске виновная в растрате бюджетных средств незаконно получала выплаты
В Якутии вынесен приговор мужчине, забившему своего знакомого битой
Теплоснабжение в селе Оленек восстановлено
Разбой и грабеж за один вечер: в Якутске задержали двух парней, избивавших и грабивших горожан
Минус один жеребенок: в Якутии мужчина украл чужое животное
В Якутске прошел республиканский турнир по мас-рестлингу
Депутаты Ил Тумэн хотят узнать стоимость лётного часа республиканских авиакомпаний
Якутские браконьеры добыли косулю на один миллион рублей
Открылась выставка якутской художницы Миры Аргуновой
Погода в Якутске на 29 октября
За два дня выставки-ярмарки в Якутске продали 37,5 тонн рыбы
Четыре парома курсируют по направлению Якутск – Нижний Бестях
Стал известен лучший автобусный маршрут Якутска
В Якутске мужчина украл рюкзак у школьника, но больше ему приглянулся мешок для сменной обуви
В Якутске автомобиль сбил пьяного пешехода