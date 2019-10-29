Теплоснабжение в селе Оленек восстановлено
Вечером 28 октября в котельной вспыхнул пожар, без тепла остались 29 объектов
-Фото: ЯСИА
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В селе Оленек восстановили теплоснабжение. Вечером 28 октября в здании котельной вспыхнул пожар, который сжег кровлю на площади 50 кв.м.
В работе один котел, замороженных объектов нет, на данный момент температура на подаче отопления 62 градуса. Специалисты ведут прокладку теплосетей протяженностью 150 м с последующим переключением потребителей на новую котельную «Молодежная». По состоянию на 9.00 по якутскому времени, работы выполнены на 90%.
Временно без тепла из-за пожара осталось 29 объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU