2019-10-29T05:18:54+03:00
Происшествия

Теплоснабжение в селе Оленек восстановлено

Вечером 28 октября в котельной вспыхнул пожар, без тепла остались 29 объектов
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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В селе Оленек восстановили теплоснабжение. Вечером 28 октября в здании котельной вспыхнул пожар, который сжег кровлю на площади 50 кв.м.

В работе один котел, замороженных объектов нет, на данный момент температура на подаче отопления 62 градуса. Специалисты ведут прокладку теплосетей протяженностью 150 м с последующим переключением потребителей на новую котельную «Молодежная». По состоянию на 9.00 по якутскому времени, работы выполнены на 90%.

Временно без тепла из-за пожара осталось 29 объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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