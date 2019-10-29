Минус один жеребенок: в Якутии мужчина украл чужое животное
Преступник оставил мясо себе
-Фото: ЯСИА
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В поселке Эльдикан Усть-Майского района Якутии у фермера пропал жеребенок. Оказалось, что его украли.
Полицейские обнаружили останки животного недалеко от заброшенной вертолетной площадки за поселком. Причастным к краже оказался 44-летний местный житель. Выяснилось, что подозреваемый застрелил жеребенка из ружья, а мясом распорядился по собственному усмотрению.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU