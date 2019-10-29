В Якутске прошел республиканский турнир по мас-рестлингу
На соревнованиях участвовали 136 спортсменов
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В спортивном комплексе «Модун» прошел республиканский турнир по мас-рестлингу «Новые имена». На соревнованиях приняли участие 136 спортсменов – 11 мужчин и 21 женщина.
Турнир каждый год собирает большое количество молодых спортсменов, которым даётся шанс показать себя. Особенностью данного турнира является то, что в нем не принимают участие мастера спорта и кандидаты в мастера спорта по мас-рестлингу.
ИСТОЧНИК KP.RU