2019-10-29T03:56:12+03:00
Общество

Депутаты Ил Тумэн хотят узнать стоимость лётного часа республиканских авиакомпаний

Расследование закончится до 20 декабря 2019 года
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Депутаты Ил Тумэн - Игорь Григорьев, Виктор Федоров, Евгений Перфильев, Андрей Николаев, Владимир Прокопьев, Павел Петров и Аркадий Семенов решили узнать почему внутриреспубликанские перелеты дорогие. Главный вопрос – это стоимость одного лётного часа.

Депутаты планируют выяснить себестоимость летного часа, получить ответы на вопросы, почему АК «Якутия» держит 600-700 сотрудников в ремонтно-производственном боксе для Boeing, хотя эксплуатируют всего семь самолетов этой корпорации, почему авиаперевозчики закупают топливо за 85 тысяч рублей за тонну, если в Нижнем Бестяхе за такой же объем авиатоплива поставщики просят 50 тысяч рублей.

Экспертизу данных депутатам помогут провести специалисты из профильных институтов и ведомств. Парламент обязал закончить расследование до 20 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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