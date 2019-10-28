2019-10-28T11:44:09+03:00
Звезды

Открылась выставка якутской художницы Миры Аргуновой

Все желающие смогут оценить картины до 18 ноября
Ольга Донская
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В Якутске в музее Ярославского открылась восьмая выставка художницы Миры Аргуновой. Экспозиция посвящена людям и природе республики и Горного Алтая.

Открытие посетила мэр Якутска Сардана Авксентьева, руководство Арктического института культуры, художники, режиссеры и другие.

Мира Аргунова участвовала в 25 международных, всероссийских и региональных выставках и конкурсах, включая 8 персональных выставок, получила звание лауреата республиканской профессиональной премии для молодых художников им. Валериана Васильева и других наград.

Выставка продлится до 18 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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