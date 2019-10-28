Открылась выставка якутской художницы Миры Аргуновой
В Якутске в музее Ярославского открылась восьмая выставка художницы Миры Аргуновой. Экспозиция посвящена людям и природе республики и Горного Алтая.
Открытие посетила мэр Якутска Сардана Авксентьева, руководство Арктического института культуры, художники, режиссеры и другие.
Мира Аргунова участвовала в 25 международных, всероссийских и региональных выставках и конкурсах, включая 8 персональных выставок, получила звание лауреата республиканской профессиональной премии для молодых художников им. Валериана Васильева и других наград.
Выставка продлится до 18 ноября 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU