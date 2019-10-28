За два дня выставки-ярмарки в Якутске продали 37,5 тонн рыбы

СЕГОДНЯ 10:47 2019-10-28T10:47:15+03:00

Мероприятия прошло в девятый раз

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В Якутске прошла двухдневная выставка-ярмарка «Рыба Якутии». За это время желающие приобрели 37,5 тонн рыбной продукции предприятий.

Традиционное мероприятие проходит уже в 9-ый раз, в этом году участие приняли 25 сельскохозяйственных кооперативов, рыбоперерабатывающих предприятий, общин из северных и арктических районов республики.

Главная цель нашей ярмарки — это доступная и экологически чистая рыба, которую любой желающий смог приобрести в эти дни напрямую у рыболовецких предприятий. В следующий раз рыбная ярмарка пройдет в декабре по итогам подледной рыбалки.

ИСТОЧНИК KP.RU