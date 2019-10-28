Четыре парома курсируют по направлению Якутск – Нижний Бестях

СЕГОДНЯ 10:18 2019-10-28T10:18:58+03:00

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На сегодняшний день по маршруту Якутск – Нижний Бестях курсирует четыре парома. Для исключения неблагоприятных ситуаций привлечен тяжелый буксир.

С 28 октября на отстой встал водный транспорт перевозчиков ООО „Ассоциация строителей АЯМ“ и ООО „Трансервис“. В Минтранс Якутии напоминают, что с 25 октября для удобства пассажиров начали свою работу суда на воздушной подушке.

ИСТОЧНИК KP.RU