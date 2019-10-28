Стал известен лучший автобусный маршрут Якутска
В преддверии Дня работника автомобильного транспорта в окружной администрации Якутска поздравили водителей, инженерно-технических работников и служащих городских автотранспортных предприятий. Также были названы победители конкурсов «Лучший водитель автобусного маршрута Якутска — 2019» и «Лучший автобусный маршрут Якутска».
По итогам отраслевых конкурсов обладателем Кубка по фигурному маневрированию и звания лучший водитель стал водитель маршрутного автобуса №6 Самир Мамедов, а лучшим городским автобусным маршрутом объявлен маршрут №5. По решению конкурсной комиссии окружной администрации города Якутска победителем конкурса, проводимого с 2014 года, признается участник с наименьшим количеством нарушений за год.
ИСТОЧНИК KP.RU