В Якутске мужчина украл рюкзак у школьника, но больше ему приглянулся мешок для сменной обуви
Тетрадки и учебники грабителя не заинтересовали
-Фото: ЯСИА
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В Якутске школьник забыл свой рюкзак. Оттуда его украл 49-летний мужчина.
Обвиняемый подумал, что в детском рюкзаке может быть что-то ценное, но при осмотре своей добычи он обнаружил лишь учебники, тетради и другие школьные принадлежности. Но мужчине приглянулся мешочек для сменной обуви, который он поспешил оставить себе для личного пользования.
Часть похищенного была изъята, возбуждено уголовное дело о краже.
ИСТОЧНИК KP.RU