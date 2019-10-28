В Якутске автомобиль сбил пьяного пешехода

СЕГОДНЯ 08:26 2019-10-28T08:26:17+03:00

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В прошедшее воскресенье 27 октября на перекрестке улиц Чиряева и Губина Якутска произошло ДТП. Водитель Toyota Alphard сби пешехода.

Очевидцы аварии рассказали, что Toyota ехала с небольшой скоростью. По их словам, когда водитель уже почти проезжал нерегулируемый пешеходный переход, пешеход стал переходить дорогу. В результате столкновения он ударился о машину и упал лицом на асфальт. От удара мужчина получил переломы лица.

Водитель авто был трезв, потерпевший же наоборот, находился в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU