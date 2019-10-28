В пригороде Якутска открыли новый Дом культуры с библиотекой

СЕГОДНЯ 06:01 2019-10-28T06:01:30+03:00

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В селе Маган прошло торжественное открытие нового здания Дома культуры «Ритм» и модельной сельской библиотеки «Библиополе». Жителей Магана с этим знаменательным событием и 145-летием села поздравила глава Якутска Сардана Авксентьева.

В Доме культуры работают 13 клубных формирований и 4 любительских объединения, которые посещают свыше 180 человек. Новое здание построено в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры города Якутска на 2017-2032 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU