В пригороде Якутска открыли новый Дом культуры с библиотекой
Село Маган отпраздновало 145-летие
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В селе Маган прошло торжественное открытие нового здания Дома культуры «Ритм» и модельной сельской библиотеки «Библиополе». Жителей Магана с этим знаменательным событием и 145-летием села поздравила глава Якутска Сардана Авксентьева.
В Доме культуры работают 13 клубных формирований и 4 любительских объединения, которые посещают свыше 180 человек. Новое здание построено в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры города Якутска на 2017-2032 годы.
ИСТОЧНИК KP.RU