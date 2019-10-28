В Алданском районе участковый изъял самодельный пистолет и другие виды оружия
Полиция проводит проверку
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В Алданском районе Якутии участковый, майор полиции Николай Кириллов обнаружил и изъял незаконное приобретенное оружие. По данному факту проводится проверка.
Всего участковым было изъято – самодельный пистолет, приспособленный под стрельбу патроном калибра 5,6 мм, сигнальная ракетница образца 1963 года, оснащенная вкладышами под стрельбу патроном 12 калибра и патроном калибра 5,6 мм, малокалиберная винтовка ТОЗ 16, а также боеприпасы.
ИСТОЧНИК KP.RU