2019-10-28T05:41:25+03:00
Происшествия

В Алданском районе участковый изъял самодельный пистолет и другие виды оружия

Полиция проводит проверку
Ольга Донская
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В Алданском районе Якутии участковый, майор полиции Николай Кириллов обнаружил и изъял незаконное приобретенное оружие. По данному факту проводится проверка.

Всего участковым было изъято – самодельный пистолет, приспособленный под стрельбу патроном калибра 5,6 мм, сигнальная ракетница образца 1963 года, оснащенная вкладышами под стрельбу патроном 12 калибра и патроном калибра 5,6 мм, малокалиберная винтовка ТОЗ 16, а также боеприпасы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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