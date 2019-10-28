Якутский университет планирует увеличить число студентов из Африки
Сейчас в СВФУ учатся 39 африканских студентов
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СВФУ им. М. К. Аммосова планирует увеличить число квот для обучения студентов из Африки. В данный момент по всей стране высшее образование получают почти2 тысячи африканцев.
Сейчас в СВФУ учатся 39 африканских студентов, также готовятся к поступлению в высшее учебное заведение на факультете дополнительного образования и профориентации 17 человек.
Особенно популярным направлением среди поступивших является медицина. В Мединституте СВФУ учатся 34 африканских студента. Для иностранных студентов созданы все условия для всестороннего развития.
ИСТОЧНИК KP.RU