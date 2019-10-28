Юные хоккеисты Якутии победили на Дальневосточном турнире
Счет игры составил 8:3 в пользу «Полярных волков»
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Детская сборная Якутии по хоккею с шайбой «Полярные волки» победила в финале Дальневосточного турнира в Благовещенске со счетом 8:3 у команды «Приморье» из Уссурийска. Всего в турнире играли семь команд.
Ранее якутская команда проиграла этой же команде из Уссурийска, но юным хоккеистам взять реванш. Игроки сборной 2011 года рождения, тренируются под руководством Дениса Чудинова и Александра Чернокнижного. По итогам турнира лучшим вратарем признан спортсмен сборной республики Артем Диденко.
ИСТОЧНИК KP.RU