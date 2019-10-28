В Якутске пропал молодой человек, страдающий потерей памяти
23 октября из дома на улице Лермонтова в Якутске вышел молодой человек. Он хотел вынести мусор и не вернулся.
25-летний Вячеслав страдает потерей памяти, у него отсутствует чувство времени, холода и голода. Этим летом он также уходил из дома, но благодаря бдительным гражданам через несколько дней парня вернули домой.
Вячеслав был одет в синий короткий пуховик и синие джинсы, на нем была черная вязаная шапка, черные кожаные ботинки. Рост — 175 см. Не контактирует с людьми, помощи не просит и не понимает опасности. С собой ни денег, ни сотового телефона нет.
Родственники просят горожан, заметивших молодого человека, ведущего себя странно, позвонить по телефону 8924-763-35-59. Возможное местонахождение — центр Якутска, район Сайсары.
ИСТОЧНИК KP.RU