2019-10-28T04:35:21+03:00
Происшествия

В Якутске пропал молодой человек, страдающий потерей памяти

Также у него отсутствует чувство времени, холода и голода
Ольга Донская
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23 октября из дома на улице Лермонтова в Якутске вышел молодой человек. Он хотел вынести мусор и не вернулся.

25-летний Вячеслав страдает потерей памяти, у него отсутствует чувство времени, холода и голода. Этим летом он также уходил из дома, но благодаря бдительным гражданам через несколько дней парня вернули домой.

Вячеслав был одет в синий короткий пуховик и синие джинсы, на нем была черная вязаная шапка, черные кожаные ботинки. Рост — 175 см. Не контактирует с людьми, помощи не просит и не понимает опасности. С собой ни денег, ни сотового телефона нет.

Родственники просят горожан, заметивших молодого человека, ведущего себя странно, позвонить по телефону 8924-763-35-59. Возможное местонахождение — центр Якутска, район Сайсары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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