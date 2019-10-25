Прокуратура Нюрбинского района взыскала с осужденных средства, потраченные на лечение пострадавших от их деяний
По исковым заявлениям прокуратуры Нюрбинского района с осужденных взысканы средства, потраченные Фондом обязательного медицинского страхования на лечение потерпевших.
5 человек совершили преступления, в результате которых здоровью потерпевших был причинен тяжкий вред. Всем пострадавшим от рук преступников была оказана квалифицированная медицинская помощь за счет средств Фонда. Прокуратура Нюрбинского района подала иски о взыскании средств, потраченных государством, суд рассмотрел заявления и удовлетворил их. Общая сумма возмещения составила около 200 тысяч рублей.
Денежные средства будут направлены в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики.
ИСТОЧНИК KP.RU