2019-10-25T09:40:34+03:00
Происшествия

Прокуратура Нюрбинского района взыскала с осужденных средства, потраченные на лечение пострадавших от их деяний

Общая сумма возмещения составила около 200 тысяч рублей
Ольга Донская
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По исковым заявлениям прокуратуры Нюрбинского района с осужденных взысканы средства, потраченные Фондом обязательного медицинского страхования на лечение потерпевших.

5 человек совершили преступления, в результате которых здоровью потерпевших был причинен тяжкий вред. Всем пострадавшим от рук преступников была оказана квалифицированная медицинская помощь за счет средств Фонда. Прокуратура Нюрбинского района подала иски о взыскании средств, потраченных государством, суд рассмотрел заявления и удовлетворил их. Общая сумма возмещения составила около 200 тысяч рублей.

Денежные средства будут направлены в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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