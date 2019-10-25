2019-10-25T09:27:44+03:00
Общество

В одном из сел Якутии появился лётный класс

Отбор прошли 17 юношей из нескольких населенных пунктов Хангаласского района
Ольга Донская
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В средней школе села Ой Хангаласского района Якутии открыли специализированный летный класс. Отбор для обучения прошли уже 17 юношей из близлежащих населенных пунктов.

Школьников будут готовить к поступлению в лётные училища. Лётный класс- это совместный проект администрации района, авиакомпании «Полярные авиалинии» и Якутского регионального отделения ДОСААФ.

В первую очередь при отборе в летный класс смотрят на физическую подготовку, психологическое здоровье и базовые знания физики и математики. Сейчас учебный план летного класса формируется, но уже известно, что для учеников будут организованы сборы на базе Ойской школы и посещение объектов компании «Полярные авиалинии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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