В одном из сел Якутии появился лётный класс

СЕГОДНЯ 09:27 2019-10-25T09:27:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В средней школе села Ой Хангаласского района Якутии открыли специализированный летный класс. Отбор для обучения прошли уже 17 юношей из близлежащих населенных пунктов.

Школьников будут готовить к поступлению в лётные училища. Лётный класс- это совместный проект администрации района, авиакомпании «Полярные авиалинии» и Якутского регионального отделения ДОСААФ.

В первую очередь при отборе в летный класс смотрят на физическую подготовку, психологическое здоровье и базовые знания физики и математики. Сейчас учебный план летного класса формируется, но уже известно, что для учеников будут организованы сборы на базе Ойской школы и посещение объектов компании «Полярные авиалинии».

ИСТОЧНИК KP.RU