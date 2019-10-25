В одном из сел Якутии появился лётный класс
В средней школе села Ой Хангаласского района Якутии открыли специализированный летный класс. Отбор для обучения прошли уже 17 юношей из близлежащих населенных пунктов.
Школьников будут готовить к поступлению в лётные училища. Лётный класс- это совместный проект администрации района, авиакомпании «Полярные авиалинии» и Якутского регионального отделения ДОСААФ.
В первую очередь при отборе в летный класс смотрят на физическую подготовку, психологическое здоровье и базовые знания физики и математики. Сейчас учебный план летного класса формируется, но уже известно, что для учеников будут организованы сборы на базе Ойской школы и посещение объектов компании «Полярные авиалинии».
ИСТОЧНИК KP.RU