В Якутске задержали «гангстэра» угрожавшим женщине-таксистке пневматическим пистолетом
Пострадавшая отказалась везти пассажира из-за того, что он был пьян
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В ночь с 24 на 25 октября около 24 часов ночи в полицию обратилась женщина-таксист с сообщением о том, что пьяный неизвестный угрожал ей пистолетом. Мужчина хотел уехать с района ДСК до улицы Ойунского.
Когда таксист поняла, что пассажир пьян, она отказалась везти его. Отказ разозлил молодчика, и он вытащил пневматический пистолет, угрожая женщине. Сотрудники ГАИ установили личность задержанного, им оказался 23-летний парень, ранее судимый за кражу.
Пистолет был изъят, полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято решение.
ИСТОЧНИК KP.RU