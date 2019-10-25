В Якутске задержали «гангстэра» угрожавшим женщине-таксистке пневматическим пистолетом

СЕГОДНЯ 05:18 2019-10-25T05:18:23+03:00

Пострадавшая отказалась везти пассажира из-за того, что он был пьян

Изменить размер текста: A A

В ночь с 24 на 25 октября около 24 часов ночи в полицию обратилась женщина-таксист с сообщением о том, что пьяный неизвестный угрожал ей пистолетом. Мужчина хотел уехать с района ДСК до улицы Ойунского.

Когда таксист поняла, что пассажир пьян, она отказалась везти его. Отказ разозлил молодчика, и он вытащил пневматический пистолет, угрожая женщине. Сотрудники ГАИ установили личность задержанного, им оказался 23-летний парень, ранее судимый за кражу.

Пистолет был изъят, полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято решение.

ИСТОЧНИК KP.RU