53 пожарных потушили огонь в одном из жилых домов Якутска
Горело 10 кв.м тамбура
-Фото: ЯСИА
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Вечером 24 октября загорелся двухэтажный жилой дом на улице Тимирязева в Якутске. Через три минуты, к моменту прибытия пожарного подразделения, из здания шел дым.
В результате пожара огнем поврежден тамбур, потолок и частично лестница в подъезде, всего при пожаре сгорело 10 кв.м площади. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновник и ущерб устанавливаются.
На ликвидацию огня потребовалось 52 человека личного состава и 12 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU