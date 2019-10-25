53 пожарных потушили огонь в одном из жилых домов Якутска

СЕГОДНЯ 04:59 2019-10-25T04:59:21+03:00

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Вечером 24 октября загорелся двухэтажный жилой дом на улице Тимирязева в Якутске. Через три минуты, к моменту прибытия пожарного подразделения, из здания шел дым.

В результате пожара огнем поврежден тамбур, потолок и частично лестница в подъезде, всего при пожаре сгорело 10 кв.м площади. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновник и ущерб устанавливаются.

На ликвидацию огня потребовалось 52 человека личного состава и 12 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU