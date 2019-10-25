Аэропорт «Якутск» ввел в эксплуатацию контейнерные автозаправочные станции

СЕГОДНЯ 04:52 2019-10-25T04:52:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В аэропорту «Якутск» начали работать контейнерные автозаправочные станции (КАЗС), которые приобрели рамках реализации программы обновления аэродромной инфраструктуры. Теперь аэропорт сможет заправлять аэродромную спецтехнику своими силами.

Для эффективной работы КАЗС создается база с данными всех водителей и транспортных средств. Чтобы заправить машину, водителю необходимо приложить к терминалу КАЗС две карты – индивидуальную и на транспортное средство. Программа ведет учет расхода топлива отдельно по каждому водителю и на каждой машине.

Наличие собственных модульных контейнерных АЗС у аэропорта «Якутск» поможет снизить затраты на ГСМ и сможет обеспечить хранение и оперативную поставку топлива для безопасной и качественной заправки спецтехники. По прогнозам, аэропорт сможет сэкономить почти в четыре раза.

ИСТОЧНИК KP.RU