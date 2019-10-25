2019-10-25T04:52:54+03:00
Общество

Аэропорт «Якутск» ввел в эксплуатацию контейнерные автозаправочные станции

Теперь аэропорт сможет заправлять аэродромную спецтехнику своими силами
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В аэропорту «Якутск» начали работать контейнерные автозаправочные станции (КАЗС), которые приобрели рамках реализации программы обновления аэродромной инфраструктуры. Теперь аэропорт сможет заправлять аэродромную спецтехнику своими силами.

Для эффективной работы КАЗС создается база с данными всех водителей и транспортных средств. Чтобы заправить машину, водителю необходимо приложить к терминалу КАЗС две карты – индивидуальную и на транспортное средство. Программа ведет учет расхода топлива отдельно по каждому водителю и на каждой машине.

Наличие собственных модульных контейнерных АЗС у аэропорта «Якутск» поможет снизить затраты на ГСМ и сможет обеспечить хранение и оперативную поставку топлива для безопасной и качественной заправки спецтехники. По прогнозам, аэропорт сможет сэкономить почти в четыре раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Якутске задержали «гангстэра» угрожавшим женщине-таксистке пневматическим пистолетом
53 пожарных потушили огонь в одном из жилых домов Якутска
Беглецов из Вилюйского детского дома нашли в Якутске
В День матери Якутии родилось 15 детей, среди них тройня
В Якутии осудят мужчину за хранение килограмма конопли
В Чурапчинском районе женщине не выплатили пособие по беременности и родам
Пострадавший в ДТП в Якутске в реанимации: авто пострадавшего врезалось в автобус
Контрафакт: в Якутске задержан микроавтобус с тремя тысячами бутылок водки
На Комсомольской площади Якутска пройдет выставка-ярмарка «Рыба Якутии 2019»
1 ноября в Якутск 12 девушек поборются за звание «Этнокраса»
Закон о капремонте изменен. Народные депутаты Якутии приняли поправки окончательно
В Якутске шестилетняя девочка по локоть застряла в горячем радиаторе
"Уголовка" за украденные водку и соки: в Якутске полицейские задержали двоих мужчин за разбой
Из вилюйского детского дома сбежали два брата
Главе Якутии передали кинохронику о знаковых событиях республики
Сразу два депутата сложили свои полномочия в Якутии
В Якутске узнают кто станет лучшим водителем маршрутного автобуса
Музыкант Александр Майкапар даст мастер-класс в Якутске
Министр строительства Якутии ответит на вопросы в прямом эфире
Рабочее движение через новый мост в Якутии откроется после 31 октября
В одном из горнодобывающих предприятий Якутии нарушают права работников
Студенты якутского колледжа культуры покажут постановку об актерах из республики, оказавшиеся в блокадном Ленинграде
Якутский кик-боксер встретится с вице-чемпионом мира из Польши на ЧМ-2019
В Якутии осудят 37-летнего наркоторговца
В Якутии ужесточили правила охоты на косулю
В середине ноября откроют новый мост в Нюрбинском районе
В Якутске на дороге сбили 8-летнюю девочку
В Мирном в детском саду эвакуировали 205 человек из-за задымления