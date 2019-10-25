Беглецов из Вилюйского детского дома нашли в Якутске
Братьев нашли рядом со Столичным рынком
-Фото: ЯСИА
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Сбежавшие еще 13 октября из Вилюйского центра помощи детям сиротам, братья Игорь и Максим Рясик найдены в Якутске. 24 октября, оперативники нашли мальчиков в районе Столичного рынка.
Жизни и здоровью братьев ничего не угрожает. С ними побеседовали инспекторы ПДН, также инспекторы попросили детей написать заявление о их переводе в Якутск в детский дом „Берегиня“, о чем будут ходатайствовать в соответствующих инстанциях.
ИСТОЧНИК KP.RU