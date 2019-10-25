В День матери Якутии родилось 15 детей, среди них тройня

СЕГОДНЯ 04:26 2019-10-25T04:26:57+03:00

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24 октября в актовом зале республиканского Медицинского центра прошла торжественная выписка 15 детей, рожденных в День матери Якутии. На мероприятие пришли общественные деятели, замглавы города, председатель якутской Гордумы и другие.

Заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Наталья Степанова поздравила новых горожан и их родителей от имени окружной администрации и мэра Якутска.

- Самое главное в жизни человека — это воспитать, поставить на ноги и на путь истинный своего ребенка. Каждая мама всегда радуется маленьким радостям своих детей, и сильно огорчаемся, когда им грустно. Желаю матерям огромного терпения и, конечно же, любви, понимания, поддержки от своих близких, — сказала Наталья Степанова.

ИСТОЧНИК KP.RU