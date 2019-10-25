В Якутии осудят мужчину за хранение килограмма конопли

СЕГОДНЯ 04:01 2019-10-25T04:01:32+03:00

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Прокуратура Верхневилюйского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в незаконном приобретении, перевозке и хранении без цели сбыта наркотических средств, совершенном в крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый сам собрал дикорастущую коноплю, которая содержит в себе каннабис (марихуана), перевез ее и хрнаил у себя в квартире. Общее количество сухого остатка наркотического средства составило не менее 1,281 килограмма.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU