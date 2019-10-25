В Якутии осудят мужчину за хранение килограмма конопли
Прокуратура Верхневилюйского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в незаконном приобретении, перевозке и хранении без цели сбыта наркотических средств, совершенном в крупном размере.
По версии следствия, обвиняемый сам собрал дикорастущую коноплю, которая содержит в себе каннабис (марихуана), перевез ее и хрнаил у себя в квартире. Общее количество сухого остатка наркотического средства составило не менее 1,281 килограмма.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU