В Чурапчинском районе женщине не выплатили пособие по беременности и родам

СЕГОДНЯ 03:52 2019-10-25T03:52:22+03:00

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Прокуратура Чурапчинского района Якутии проверила соблюдение прав женщины, которой не выплатили пособие по беременности и родам. В органы обратилась сама потерпевшая.

Было подтверждено, что работодатель, нарушив условия Трудового кодекса долгое время не выплачивал беременной женщине деньги на сумму свыше 186 тысяч рублей. Для защиты прав работника прокуратура района внесла в адрес руководителя учреждения представление, а также возбудила в отношении его дело об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения актов нарушения устранены, а должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU