2019-10-24T11:45:04+03:00
Происшествия

Контрафакт: в Якутске задержан микроавтобус с тремя тысячами бутылок водки

Стоимость изъятого алкоголя составляет не менее 640 тысяч рублей
Ольга Донская
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Ночью в Якутске на улице Якутской сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с сотрудниками столичной ГАИ остановили отечественный микроавтобус. За рулем авто находился 29-летний мужчина.

В ходе досмотра салона полицейские обнаружили около 3000 бутылок немаркированной водки. Весь изъятый алкоголь с явными признаками контрафакта стоимостью не ниже 640 000 рублей направлен на исследование.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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