2019-10-24T10:24:03+03:00
Общество

На Комсомольской площади Якутска пройдет выставка-ярмарка «Рыба Якутии 2019»

Любой желающий сможет приобрести рыбу из районов республики
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

26 и 27 октября на Комсомольской площади Якутска пройдет традиционная выставка-ярмарка «Рыба Якутии — 2019», в которой примут участие сельскохозяйственные кооперативы, общины из северных и арктических улусов и рыбоперерабатывающие организации. В эти дни каждый желающий сможет приобрести свежую рыбу подледного улова напрямую от производителей по доступным ценам — чир, осетра, муксуна, нельму и другие.

Гостям также представят культурную программу: музыкальные номера народов Севера, викторины и конкурсы для гостей, конкурс «Строганина», аукцион самой крупной рыбы по итогам конкурса «Царь Рыба» и традиционное мероприятие ярмарки — «Полевая уха».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пострадавший в ДТП в Якутске в реанимации: авто пострадавшего врезалось в автобус
Контрафакт: в Якутске задержан микроавтобус с тремя тысячами бутылок водки
1 ноября в Якутск 12 девушек поборются за звание «Этнокраса»
Закон о капремонте изменен. Народные депутаты Якутии приняли поправки окончательно
В Якутске шестилетняя девочка по локоть застряла в горячем радиаторе
"Уголовка" за украденные водку и соки: в Якутске полицейские задержали двоих мужчин за разбой
Из вилюйского детского дома сбежали два брата
Главе Якутии передали кинохронику о знаковых событиях республики
Сразу два депутата сложили свои полномочия в Якутии
В Якутске узнают кто станет лучшим водителем маршрутного автобуса
Музыкант Александр Майкапар даст мастер-класс в Якутске
Министр строительства Якутии ответит на вопросы в прямом эфире
Рабочее движение через новый мост в Якутии откроется после 31 октября
В одном из горнодобывающих предприятий Якутии нарушают права работников
Студенты якутского колледжа культуры покажут постановку об актерах из республики, оказавшиеся в блокадном Ленинграде
Якутский кик-боксер встретится с вице-чемпионом мира из Польши на ЧМ-2019
В Якутии осудят 37-летнего наркоторговца
В Якутии ужесточили правила охоты на косулю
В середине ноября откроют новый мост в Нюрбинском районе
В Якутске на дороге сбили 8-летнюю девочку
В Мирном в детском саду эвакуировали 205 человек из-за задымления