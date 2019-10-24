На Комсомольской площади Якутска пройдет выставка-ярмарка «Рыба Якутии 2019»

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-24T10:24:03+03:00

Изменить размер текста: A A

26 и 27 октября на Комсомольской площади Якутска пройдет традиционная выставка-ярмарка «Рыба Якутии — 2019», в которой примут участие сельскохозяйственные кооперативы, общины из северных и арктических улусов и рыбоперерабатывающие организации. В эти дни каждый желающий сможет приобрести свежую рыбу подледного улова напрямую от производителей по доступным ценам — чир, осетра, муксуна, нельму и другие.

Гостям также представят культурную программу: музыкальные номера народов Севера, викторины и конкурсы для гостей, конкурс «Строганина», аукцион самой крупной рыбы по итогам конкурса «Царь Рыба» и традиционное мероприятие ярмарки — «Полевая уха».

ИСТОЧНИК KP.RU