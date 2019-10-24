1 ноября в Якутск 12 девушек поборются за звание «Этнокраса»
Конкурс красоты посвящен Году консолидации
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В Якутске 1 ноября пройдет II межнациональный конкурс красоты и таланта «Этнокраса». За поебду в конкурсе поборются 15 девушек из разных уголков республики.
Конкурс посвящен Году консолидации в Якутии, 25-летию Ассамблеи народов Якутии и открытию 40-го творческого сезона Дома дружбы народов. Девушки представят культуру, традиции и обычаи своих народов. Зрителей ждут творческие номера, дефиле в национальных костюмах и большая культурная программа. В финале участницы исполнят песню из репертуара Галины Ненашевой «Любите Россию».
ИСТОЧНИК KP.RU