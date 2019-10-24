Закон о капремонте изменен. Народные депутаты Якутии приняли поправки окончательно

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-24T09:42:34+03:00

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23 октября на пленарном заседании государственного собрания Ил Тумэн народные депутаты приняли в окончательном чтении соответствующие поправки в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Якутии».

Законопроектом предлагается исключить ремонт водоотводящих устройств в пределах границ земельного участка многоквартирного дома. Эти работы должны проводиться при благоустройстве придомовых территорий. Мера сократит расходы региональной программы на 66 млн рублей. Также предлагается увеличить предельный срок возврата заемных средств для каменных многоквартирных домов с 20 до 30 лет, в соответствии с чем возможность использования заемных средств увеличится до 400 млн рублей. До 85% предлагается увеличить размер доли средств, которые региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта.

Эта норма даст снизить дефицит финансовых средств и направлять на проведение капитального ремонта дополнительно до 34 млн рублей ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU