В Якутске шестилетняя девочка по локоть застряла в горячем радиаторе
Спасатели за пять минут спасли ребенка от ожогов
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В Якутске шестилетняя девочка застряла по локоть в горячем радиаторе. На место происшествия прибыли два спасателя и фельдшер.
К счастью, температура батареи была не сильно высокой, поэтому ребенок не получил ожоги. Спасателям потребовалось пять минут на освобождение руки.
Маме и девочке ни медицинская, ни психологическая помощь не потребовалась, спасатели провели профилактическую беседу с ними обоими.
ИСТОЧНИК KP.RU