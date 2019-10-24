"Уголовка" за украденные водку и соки: в Якутске полицейские задержали двоих мужчин за разбой
Сотрудники полиции Якутска по горячим следам задержали двоих подозреваемых в совершении разбойного нападения на 30-летнего мужчину. Сообщение о нападении поступило в час ночи.
Возле жилого дома по улице Лермонтова двое неизвестных напали на прохожего и, угрожая ножом, отобрали у него пакет, в котором находились две бутылки водки и соки.
Через несколько минут после происшествия автопатруль наряда ППС установил схожих по приметам молодых людей недалеко от места преступления. Увидев полицейских, они попытались сбежать, а при задержании вели себя агрессивно.
Грабителями оказались местные жители 17-ти и 23-ех лет. Материалы проверки направлены в Следственный комитет, где по данному факту возбуждено уголовное дело статье «Разбой».
ИСТОЧНИК KP.RU