2019-10-24T07:14:26+03:00
Происшествия

"Уголовка" за украденные водку и соки: в Якутске полицейские задержали двоих мужчин за разбой

Обвиняемые угрожали прохожему ножом, чтобы отобрать пакеты с водкой и соками
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции Якутска по горячим следам задержали двоих подозреваемых в совершении разбойного нападения на 30-летнего мужчину. Сообщение о нападении поступило в час ночи.

Возле жилого дома по улице Лермонтова двое неизвестных напали на прохожего и, угрожая ножом, отобрали у него пакет, в котором находились две бутылки водки и соки.

Через несколько минут после происшествия автопатруль наряда ППС установил схожих по приметам молодых людей недалеко от места преступления. Увидев полицейских, они попытались сбежать, а при задержании вели себя агрессивно.

Грабителями оказались местные жители 17-ти и 23-ех лет. Материалы проверки направлены в Следственный комитет, где по данному факту возбуждено уголовное дело статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пострадавший в ДТП в Якутске в реанимации: авто пострадавшего врезалось в автобус
Контрафакт: в Якутске задержан микроавтобус с тремя тысячами бутылок водки
На Комсомольской площади Якутска пройдет выставка-ярмарка «Рыба Якутии 2019»
1 ноября в Якутск 12 девушек поборются за звание «Этнокраса»
Закон о капремонте изменен. Народные депутаты Якутии приняли поправки окончательно
В Якутске шестилетняя девочка по локоть застряла в горячем радиаторе
Из вилюйского детского дома сбежали два брата
Главе Якутии передали кинохронику о знаковых событиях республики
Сразу два депутата сложили свои полномочия в Якутии
В Якутске узнают кто станет лучшим водителем маршрутного автобуса
Музыкант Александр Майкапар даст мастер-класс в Якутске
Министр строительства Якутии ответит на вопросы в прямом эфире
Рабочее движение через новый мост в Якутии откроется после 31 октября
В одном из горнодобывающих предприятий Якутии нарушают права работников
Студенты якутского колледжа культуры покажут постановку об актерах из республики, оказавшиеся в блокадном Ленинграде
Якутский кик-боксер встретится с вице-чемпионом мира из Польши на ЧМ-2019
В Якутии осудят 37-летнего наркоторговца
В Якутии ужесточили правила охоты на косулю
В середине ноября откроют новый мост в Нюрбинском районе
В Якутске на дороге сбили 8-летнюю девочку
В Мирном в детском саду эвакуировали 205 человек из-за задымления