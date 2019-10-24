Из вилюйского детского дома сбежали два брата

СЕГОДНЯ 07:07 2019-10-24T07:07:29+03:00

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13 октября из Вилюйского центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сбежали братья Игорь и Максим Рясик. Максим Рясик 2008 года рождения, Игорь Рясик — 2002.

Возможные места появления: 17 квартал, центр города Якутска. Лиц, обладающих какой-либо информацией, просят сообщить в дежурную часть по номеру 02 или по телефону: 8-9999-49-11-09, 8-999-244-99-01.

ИСТОЧНИК KP.RU