В Якутске узнают кто станет лучшим водителем маршрутного автобуса
Финал конкурса пройдет 25 октября
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25 октября в окружной администрации Якутска пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.
В преддверии профессионального праздника окружная мэрия провела соревнования по маневрированию на автобусе в рамках конкурса «Лучший водитель автобусного маршрута города Якутска — 2019». Мероприятие прошло 19 октября в местности Ус Хатын.
Награждение победителей пройдет 25 октября в большом зале окружной администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU