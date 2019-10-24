2019-10-24T05:34:48+03:00
Общество

В Якутске узнают кто станет лучшим водителем маршрутного автобуса

Финал конкурса пройдет 25 октября
Ольга Донская
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25 октября в окружной администрации Якутска пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.

В преддверии профессионального праздника окружная мэрия провела соревнования по маневрированию на автобусе в рамках конкурса «Лучший водитель автобусного маршрута города Якутска — 2019». Мероприятие прошло 19 октября в местности Ус Хатын.

Награждение победителей пройдет 25 октября в большом зале окружной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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