Музыкант Александр Майкапар даст мастер-класс в Якутске

СЕГОДНЯ 05:20 2019-10-24T05:20:02+03:00

Заслуженный артист России и доцент Академии музыки имени Гнесиных в течении четырех дней будет обучать якутских музыкантов

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В Якутск прибыл музыкант, заслуженный артист России, доцент кафедры органа и клавесина Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Майкапар. Профессор даст четырехдневный мастер-класс для работников культуры и искусства, музыкантов, музыковедов, педагогов детских школ искусств и других.

Мастер-классы пройдут с 24 по 27 октября. Якутск стал четвертым городом, где он будет проводить подобный 36-часовой мастер-класс.

Тема курса: «Синтез искусств в свете современных научных исследований и музыкальной иконографии» (36 часов) (Музыка Барокко, Классицизма).

ИСТОЧНИК KP.RU