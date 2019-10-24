2019-10-24T05:20:02+03:00
Звезды

Музыкант Александр Майкапар даст мастер-класс в Якутске

Заслуженный артист России и доцент Академии музыки имени Гнесиных в течении четырех дней будет обучать якутских музыкантов
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Якутск прибыл музыкант, заслуженный артист России, доцент кафедры органа и клавесина Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Майкапар. Профессор даст четырехдневный мастер-класс для работников культуры и искусства, музыкантов, музыковедов, педагогов детских школ искусств и других.

Мастер-классы пройдут с 24 по 27 октября. Якутск стал четвертым городом, где он будет проводить подобный 36-часовой мастер-класс.

Тема курса: «Синтез искусств в свете современных научных исследований и музыкальной иконографии» (36 часов) (Музыка Барокко, Классицизма).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главе Якутии передали кинохронику о знаковых событиях республики
Сразу два депутата сложили свои полномочия в Якутии
В Якутске узнают кто станет лучшим водителем маршрутного автобуса
Министр строительства Якутии ответит на вопросы в прямом эфире
Рабочее движение через новый мост в Якутии откроется после 31 октября
В одном из горнодобывающих предприятий Якутии нарушают права работников
Студенты якутского колледжа культуры покажут постановку об актерах из республики, оказавшиеся в блокадном Ленинграде
Якутский кик-боксер встретится с вице-чемпионом мира из Польши на ЧМ-2019
В Якутии осудят 37-летнего наркоторговца
В Якутии ужесточили правила охоты на косулю
В середине ноября откроют новый мост в Нюрбинском районе
В Якутске на дороге сбили 8-летнюю девочку
В Мирном в детском саду эвакуировали 205 человек из-за задымления