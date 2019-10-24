Музыкант Александр Майкапар даст мастер-класс в Якутске
В Якутск прибыл музыкант, заслуженный артист России, доцент кафедры органа и клавесина Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Майкапар. Профессор даст четырехдневный мастер-класс для работников культуры и искусства, музыкантов, музыковедов, педагогов детских школ искусств и других.
Мастер-классы пройдут с 24 по 27 октября. Якутск стал четвертым городом, где он будет проводить подобный 36-часовой мастер-класс.
Тема курса: «Синтез искусств в свете современных научных исследований и музыкальной иконографии» (36 часов) (Музыка Барокко, Классицизма).
ИСТОЧНИК KP.RU