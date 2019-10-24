Министр строительства Якутии ответит на вопросы в прямом эфире

СЕГОДНЯ 05:13 2019-10-24T05:13:08+03:00

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26 октября в 08:40 часов в телевизионном эфире ГТРК «Саха» (Россия-1) министр строительства Якутии Павел Аргунов. Общение со зрителями пройдет в рамках передачи «Прямой разговор».

Министр расскажет об исполнении программы переселения граждан из аварийного жилого фонда, поддержке многодетных семей, детей-сирот. Каким образом в республике планируется предоставлять жителям дальневосточную ипотеку под два процента? На эти и многие другие актуальные вопросы прозвучат ответы из первых уст в формате прямого эфира.

Свои вопросы телезрители могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру телефона 8 (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.

ИСТОЧНИК KP.RU