2019-10-24T04:48:17+03:00
Общество

Рабочее движение через новый мост в Якутии откроется после 31 октября

Строительство моста через реку Марха почти закончено
Ольга Донская
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Строительство моста через реку Марха на 756-м км федеральной трассы А-331 «Вилюй» Якутии почти завершено. Подрядчики заканчивают строительно-монтажные работы 31 октября, и после этого планируется открыть рабочее движение.

Сейчас продолжается устройство барьерного ограждения, присыпных обочин, павильонов автобусной остановки, ведется монтаж опор освещения (установлено 49 из 54 опор), водоотводных лотков. В следующем году планируется ввод мосто через реки Малая Ботуобая и Тюкян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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