Студенты якутского колледжа культуры покажут постановку об актерах из республики, оказавшиеся в блокадном Ленинграде

СЕГОДНЯ 08:51 2019-10-23T08:51:28+03:00

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28 октября в Саха академическом театре им. П.А. Ойунского молодежный театр Якутского колледжа культуры и искусств «К н рк н» поставит спектакль «Несыгранные роли». Спектакль приурочен к Году театра в России и посвящен 75-летию снятия блокады Ленинграда.

Постановка - память о трагической судьбе 34 студентов якутской студии, класса профессора Леонида Макарьева, куратора Е.К. Лепковской, которые в 1940 году поступили в Ленинградский театральный институт им. А.Н. Островского. В первые дни войны все юноши ушли на фронт, а девушки остались защищать Ленинград.

Спектакль основан на воспоминаниях мастера курса, одного из тех ребят Исая Попова и дневнике Ксении Гаврильевой.

ИСТОЧНИК KP.RU