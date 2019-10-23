Якутский кик-боксер встретится с вице-чемпионом мира из Польши на ЧМ-2019

СЕГОДНЯ 07:46 2019-10-23T07:46:49+03:00

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В Сараево — столице Боснии и Герцеговины стартовал чемпионат мира по кикбоксингу в самой престижной его организации WAKO. На мировом чемпионате дебютирует якутский кикбоксер, двукратый чемпион России и чемпион Европы Вадим Колтовской.

В весовой категории до 57 кг он представит сборную команду России в разделе фулл-контакт с лоу-киком. По воле жребия Вадим Колтовской оказался свободным и пропустил первый круг соревнований. А во втором круге якутский спортсмен встретится с Петром Степиеном из Польши, который накануне одержал победу по очкам над белорусом Константином Азаронаком.

ИСТОЧНИК KP.RU