2019-10-23T07:46:49+03:00
Спорт

Якутский кик-боксер встретится с вице-чемпионом мира из Польши на ЧМ-2019

Чемпионат пройдет в Боснии и Герцеговине
Ольга Донская
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Сараево — столице Боснии и Герцеговины стартовал чемпионат мира по кикбоксингу в самой престижной его организации WAKO. На мировом чемпионате дебютирует якутский кикбоксер, двукратый чемпион России и чемпион Европы Вадим Колтовской.

В весовой категории до 57 кг он представит сборную команду России в разделе фулл-контакт с лоу-киком. По воле жребия Вадим Колтовской оказался свободным и пропустил первый круг соревнований. А во втором круге якутский спортсмен встретится с Петром Степиеном из Польши, который накануне одержал победу по очкам над белорусом Константином Азаронаком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В одном из горнодобывающих предприятий Якутии нарушают права работников
Студенты якутского колледжа культуры покажут постановку об актерах из республики, оказавшиеся в блокадном Ленинграде
В Якутии осудят 37-летнего наркоторговца
В Якутии ужесточили правила охоты на косулю
В середине ноября откроют новый мост в Нюрбинском районе
В Якутске на дороге сбили 8-летнюю девочку
В Мирном в детском саду эвакуировали 205 человек из-за задымления
В Якутии снизили стоимость перелета по маршруту Маган – Сангар
Якутяне захватывают космос: региональные проекты в области космонавтики получат федеральную поддержку
Больше 500 сирот из Якутии смогут получить ключи от жилья в конце этого года
В Якутии за один день случились три инцидента с поножовщиной
В Сунтарском районе Якутии автомобиль упал в кювет и опрокинулся на крышу
Погода в Якутске на 23 октября
В Якутске проведут хомусный диктант, в котором все желающие смогут проверить себя в области музыки и истории инструмента
Якутянин стал чемпионом международного турнира по джиу-джитсу в Сеуле
24 октября в Якутске пройдут пожарно-тактические учения
Россельхознадзор Якутии обнаружил в мясе и птице из Мирного кишечную палочку
В Оймяконском районе в дом престарелых провели цифровое телевидение
В одной из школ Мирного произошло задымление
В Алданском районе Якутии незаконно отказывали в замене водительских удостоверений
68-летний водитель врезался в столб в Якутске
Якутские инженеры создали маячки для поиска пропавших людей
Пьяный водитель без прав, выехал на встречку в Якутске и столкнулся с другим авто
В поселке Витим в Якутии выявили служебный подлог
В Покровске пройдет открытие арт-объекта «Трилобит»
В Оленекском районе отобрали ребенка у матери, избивавшей его
На паромной переправе Якутск-Нижний Бестях действуют летние тарифы