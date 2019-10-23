В Якутии осудят 37-летнего наркоторговца

СЕГОДНЯ 07:18 2019-10-23T07:18:38+03:00

Для доставки товара было задействовано несколько человек

Изменить размер текста: A A

Прокурор Нюрбинского района Якутии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37–летнего уроженца Анабарского района. Он обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств.

Обвиняемый в июле 2019 года договорился со своим знакомым, что тот купит ему наркотические средства в интернете и отправит ему. Посредник за 5000 рублей приобрел «гашиш» весом в 1,674 грамм, который передал водителю маршрутного автобуса «ПАЗ». При этом перекупщик упаковал товар в коробку вместе с речными камнями и передал водителю как муляж автозапчастей. В последующем, приехав в Нюрбу, водитель автобуса передал перевезенную посылку знакомому заказчика, получив от последнего 500 рублей за предоставленные услуги перевозки груза.

При получении посылки мужчина был задержан сотрудниками полиции. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения, по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU