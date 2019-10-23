В Якутии ужесточили правила охоты на косулю

СЕГОДНЯ 06:41 2019-10-23T06:41:12+03:00

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Инспекторы Минэкологии Якутии усилили контрольно-надзорные и биотехнические мероприятия по охране популяции сибирской косули. Из-за неблагоприятных природно-климатических условий сейчас идет миграция этого вида животных.

В министерстве напомнили, что нарушение правил охоты влечет за собой не только административную, но и в некоторых случаях уголовную ответственность. При этом крупным признается ущерб, сумма которого превышает 40 тысяч рублей, особо крупным — 120 тысяч рублей, а сумма ущерба за незаконную охоту на самку сибирской косули доходит до 200 тысяч рублей.

Жителей близлежащих районов и Якутска просят соблюдать природоохранное законодательство в области животного мира.

ИСТОЧНИК KP.RU