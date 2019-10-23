В Якутии ужесточили правила охоты на косулю
Инспекторы Минэкологии Якутии усилили контрольно-надзорные и биотехнические мероприятия по охране популяции сибирской косули. Из-за неблагоприятных природно-климатических условий сейчас идет миграция этого вида животных.
В министерстве напомнили, что нарушение правил охоты влечет за собой не только административную, но и в некоторых случаях уголовную ответственность. При этом крупным признается ущерб, сумма которого превышает 40 тысяч рублей, особо крупным — 120 тысяч рублей, а сумма ущерба за незаконную охоту на самку сибирской косули доходит до 200 тысяч рублей.
Жителей близлежащих районов и Якутска просят соблюдать природоохранное законодательство в области животного мира.
ИСТОЧНИК KP.RU