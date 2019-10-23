В середине ноября откроют новый мост в Нюрбинском районе
15 ноября пройдет торжественное открытие мостового перехода через реку Марха на 756 км федеральной автодороги «Вилюй» в Нюрбинском районе. Это решение было принято 22 октября на встрече начальника ФКУ Упрдор «Вилюй» Николая Андреева и главы Нюрбинского района Алексея Иннокентьева.
Николай Андреев приехал из Якутска на объект проинспектировать ход работ. Осмотрев сам мост и подходы к нему, он высказал свои замечания по дорожной разметке и поручил переделать ее часть.
Срок окончания контракта по строительству мостового перехода — 31 октября. Согласно регламенту, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается Ростехнадзором только после завершения всех работ.
ИСТОЧНИК KP.RU