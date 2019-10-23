В середине ноября откроют новый мост в Нюрбинском районе

СЕГОДНЯ 06:22 2019-10-23T06:22:57+03:00

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15 ноября пройдет торжественное открытие мостового перехода через реку Марха на 756 км федеральной автодороги «Вилюй» в Нюрбинском районе. Это решение было принято 22 октября на встрече начальника ФКУ Упрдор «Вилюй» Николая Андреева и главы Нюрбинского района Алексея Иннокентьева.

Николай Андреев приехал из Якутска на объект проинспектировать ход работ. Осмотрев сам мост и подходы к нему, он высказал свои замечания по дорожной разметке и поручил переделать ее часть.

Срок окончания контракта по строительству мостового перехода — 31 октября. Согласно регламенту, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается Ростехнадзором только после завершения всех работ.

ИСТОЧНИК KP.RU