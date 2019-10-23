2019-10-23T05:33:37+03:00
Происшествия

В Якутске на дороге сбили 8-летнюю девочку

Ребенок получил ушибы
Ольга Донская
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22 октября на улице Каландаришвили произошло ДТП. Автомобилист сбил 8-летнюю девочку.

Водитель автомашины Honda CR-V на улице Каландаришвили возле дома №45 наехал на ребенка, который выбежал на проезжую часть перед стоящим на остановке маршрутным автобусом. Девочка получила ушиб мягких тканей бедра, ей назначили амбулаторное лечение.

Автомобилист был трезв. Возбуждено административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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