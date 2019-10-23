В Мирном в детском саду эвакуировали 205 человек из-за задымления

СЕГОДНЯ 04:55 2019-10-23T04:55:33+03:00

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Утром 23 октября в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о задымлении в детском саду на улице Солдатова в Мирном. Через 7 минут пожарные прибыли на место происшествия.

Администрация детского сада до прибытия пожарных эвакуировала 205 человек воспитанников и персонал. Причиной задымления стал перегрев грузового лифта. Одновременно с автоматической пожарной сигнализацией сработала система дымоудаления, благодаря которой задымление было полностью устранено уже через несколько минут. За медицинской помощью никто не обращался.

В настоящий момент детский сад работает в штатном режиме, дети заведены в здание. Всего было привлечено 19 человек, 7 единиц техники, в том числе от МЧС — 13 человек, 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU