Якутяне захватывают космос: региональные проекты в области космонавтики получат федеральную поддержку

СЕГОДНЯ 04:21 2019-10-23T04:21:54+03:00

Об этом договорились глава Якутии Айсен Николаев и Павел Власов

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Региональные проекты в области космонавтики получат федеральную поддержку. Об этом договорились глава Якутии Айсен Николаев и начальник Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Павел Власов.

Речь идет о программе дополнительного образования аэрокосмической направленности «Старт в космос!». Дети на серьезном уровне занимаются этим вопросом, принимают участие во многих российских конкурсах и олимпиадах, для республики важно подготовить лучшие кадры этой отрасли.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества республики с Научно-исследовательским центром подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина по участию якутян в открытом отборе кандидатов в отряд космонавтов.

ИСТОЧНИК KP.RU