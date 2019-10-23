В Якутии за один день случились три инцидента с поножовщиной
В Якутии за один день случились сразу три инцидента с поножовщиной. Все конфликты завязались на почве употребления алкогольных напитков.
В Якутске 44-летний местный житель поступил в медучреждение с колото-резаным ранением брюшной полости, которое нанес ему собутыльник. По такой же причине под суд в Оймяконском районе отправится 33-летний мужчина, пырнувшего ножом своего приятеля.
Третий инцидент завершился трагично – жертва скончалась в реанимации больницы в Мегино-Кангаласском районе от проникающего ранения в живот. Погибшего ударил ножом также собутыльник.
Полиция рекомендует гражданам не злоупотреблять алкогольными напитками.
ИСТОЧНИК KP.RU