В Якутии за один день случились три инцидента с поножовщиной

СЕГОДНЯ 03:47 2019-10-23T03:47:26+03:00

Все преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения

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В Якутии за один день случились сразу три инцидента с поножовщиной. Все конфликты завязались на почве употребления алкогольных напитков.

В Якутске 44-летний местный житель поступил в медучреждение с колото-резаным ранением брюшной полости, которое нанес ему собутыльник. По такой же причине под суд в Оймяконском районе отправится 33-летний мужчина, пырнувшего ножом своего приятеля.

Третий инцидент завершился трагично – жертва скончалась в реанимации больницы в Мегино-Кангаласском районе от проникающего ранения в живот. Погибшего ударил ножом также собутыльник.

Полиция рекомендует гражданам не злоупотреблять алкогольными напитками.

ИСТОЧНИК KP.RU