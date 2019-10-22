На паромной переправе Якутск-Нижний Бестях действуют летние тарифы

СЕГОДНЯ 03:33 2019-10-22T03:33:09+03:00

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На паромной переправе Якутск — Нижний Бестях до первых ледовых условий перевозки будут выполняться по летним тарифам. На данный момент перевозчики выполняют три рейса в день.

- Как только начнутся первые ледовые условия, на паромной переправе Якутск — Нижний Бестях будут действовать тарифы, установленные приказом Госкомцен Якутии от 27 сентября 2016 года, согласно которому предельная цена за перевозку 1 тонны груза составит 980 рублей. Проезд за взрослого пассажира и ребенка старше 10 лет составит 220 рублей, ребенка младше 10 лет — 110; за легковые автомобили — от 685 рублей; за грузовые — от 3450 рублей, — сказали в Минтранс Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU