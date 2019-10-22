В Якутске сбили 11-летнего мальчика, переходящего дорогу в неположенном месте

СЕГОДНЯ 03:04 2019-10-22T03:04:33+03:00

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На Хатын-Юряхском шоссе Якутска водитель Toyota Vitz сбила 11-летнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Водитель была трезва, мать пострадавшего утверждает, что он переходил дорогу, посмотрев по сторонам и убедившись, что опасности нет, а пешеходного перехода там нет в связи с проводимыми ремонтными работами.

Мальчик получил множественные ушибы, ему назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU