В Якутске сбили 11-летнего мальчика, переходящего дорогу в неположенном месте
Ребенок получил ушибы
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На Хатын-Юряхском шоссе Якутска водитель Toyota Vitz сбила 11-летнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть в неустановленном месте.
Водитель была трезва, мать пострадавшего утверждает, что он переходил дорогу, посмотрев по сторонам и убедившись, что опасности нет, а пешеходного перехода там нет в связи с проводимыми ремонтными работами.
Мальчик получил множественные ушибы, ему назначили амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU