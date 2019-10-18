Парк спецтехники аэропорта «Якутск» пополнился двумя новыми ленточными транспортерами

СЕГОДНЯ 10:40 2019-10-18T10:40:55+03:00

Спецтехника предназначена для погрузки в самолеты и разгрузки багажа пассажиров, мелких грузов и почты.

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Парк спецтехники службы специального транспорта аэропорта «Якутск» пополнился двумя новыми ленточными транспортерами.

В воздушной гавани столицы республики ежедневно производят взлет-посадку около 30 самолетов. Для нужд парка 2-й колонны службы спецтранспорта, отвечающей за коммерческое обслуживание рейсов, приобретены два новых ленточных транспортера TLD NBL. Они предназначены для погрузки в самолеты и разгрузки багажа пассажиров, мелких грузов и почты.

Ранее в рамках программы модернизации и обновления спецавтотранспорта аэропорта, рассчитанной до 2032 года, были приобретены тепловая машина «Аист-5 ВМУ», аэродромный распределитель противообледенительных реагентов и машина для противообледенительной обработки воздушных судов «ПМ-Гейзер».

ИСТОЧНИК KP.RU