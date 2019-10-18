Парк спецтехники аэропорта «Якутск» пополнился двумя новыми ленточными транспортерами
Парк спецтехники службы специального транспорта аэропорта «Якутск» пополнился двумя новыми ленточными транспортерами.
В воздушной гавани столицы республики ежедневно производят взлет-посадку около 30 самолетов. Для нужд парка 2-й колонны службы спецтранспорта, отвечающей за коммерческое обслуживание рейсов, приобретены два новых ленточных транспортера TLD NBL. Они предназначены для погрузки в самолеты и разгрузки багажа пассажиров, мелких грузов и почты.
Ранее в рамках программы модернизации и обновления спецавтотранспорта аэропорта, рассчитанной до 2032 года, были приобретены тепловая машина «Аист-5 ВМУ», аэродромный распределитель противообледенительных реагентов и машина для противообледенительной обработки воздушных судов «ПМ-Гейзер».
ИСТОЧНИК KP.RU