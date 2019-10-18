В Якутске служебная собака Жакарда нашла грабителя

СЕГОДНЯ 04:48 2019-10-18T04:48:52+03:00

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В Якутске у местного жителя украли велосипед Cube стоимостью 47 тысяч рублей. Грабителя обнаружила служебная немецкая овчарка Жакарда.

Пострадавший оставил свой велосипед в подъезде одного из домов на улице Жорницкого. Там же 18-летний уроженец Вилюйского района заприметил свою добычу угнал велотранспорт.

В составе следственно-оперативной группы на место происшествия выехали инспектор-кинолог Игорь Аргунов и Василий Спиридонов со служебной собакой по кличке Жакарда. Немецкая овчарка быстро взяла след и привела полицейского к одной из квартир того же жилого дома, где был похищен велосипед. Обвиняемый признал свою вину, велосипед изъят, возбуждено уголовное дело о краже.

ИСТОЧНИК KP.RU