2019-10-17T09:11:29+03:00
Общество

Якутские пенсионеры смогут пройти Школу безопасности

Пока занятия проводятся для постояльцев Республиканского комплексного центра социального обслуживания
Ольга Донская
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В Республиканском комплексном центре социального обслуживания реализуется программа «Школа безопасности пожилых граждан и инвалидов». Но в будущем занятия смогут посещать все желающие пенсионеры и инвалиды Якутска.

Специалисты рассказали о пожарной, информационной и юридической безопасности. Например, показали, как разбираться в плане эвакуации дома, пользоваться огнетушителем и дали информацию о распространяющемся электронном мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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